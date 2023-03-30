Один из бывших начальников предприятия ежемесячно получал компенсацию за использование личного транспорта якобы в служебных целях.

Во Владимире на руководителя МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» завели уголовное дело о присвоении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Один из бывших начальников предприятия ежемесячно получал компенсацию за использование личного транспорта якобы в служебных целях. При этом у мужчины была служебная машина. Приказ о доплате подписан от имени ранее уволенного директора, который в глаза не видел этот документ. Всего руководитель похитил более 150 тысяч рублей.По материалам прокурорской проверки МВД завело дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.