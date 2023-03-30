Следователь МВД завёл уголовное дело. Обвиняемого поместили в СИЗО.

Во Владимире собутыльник порезал друга из-за кастрюли супа. Историей поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сообщение о ЧП поступило в полицию из скорой помощи. К медикам обратился 34-летний владимирец, у которого диагностировали проникающее ранение живота. Выяснилось, что до этого пострадавший выпивал с 56-летним товарищем. Мужчина приготовил на обед кастрюлю супа. Однако утром еду на плите он не обнаружил.Как оказалось, ночью его гость всё съел. Началась ссора, хозяин дома схватился за нож и всадил холодное оружие в брюхо приятеля.Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый житель Владимира, который признался в поножовщине. Следователь МВД завёл уголовное дело. Обвиняемого поместили в СИЗО.