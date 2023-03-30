Во Владимире судебные приставы взыскали в пользу незаконно уволенного сотрудника более...

Во Владимире судебные приставы взыскали в пользу незаконно уволенного сотрудника более полумиллиона рублей.Директора по коммерческим вопросам компании по техническому обслуживанию лифтового оборудования был уволен за прогул. Но это было сделано неправомерно: его просто не допускали на рабочее место. А само увольнение произведено без соблюдения установленной процедуры.Суд постановил взыскать с работодателя задолженность по заработной плате за один из месяцев и за время вынужденного прогула - это более 540 тысяч рублей.В отделении судебных приставов Ленинского района в отношении должника, который долг не гасил, был принят комплекс мер принудительного исполнения. Арест денежных средств на счетах организации, запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и запрет регистрационных действий в отношении семи транспортных средств, земельного участка площадью более 1 000 кв.м. и офисного здания.В результате трудовые права работника были восстановлены, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com