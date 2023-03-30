Во Владимире возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств экс- руководителем МКП...

Во Владимире возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств экс- руководителем МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство».Выяснилось, что один из бывших руководителей предприятия ежемесячно получал компенсацию в 30 000 рублей за использование личного транспорта в "служебных целях".При этом установлено, что служебная машина у него всё же была.Пресс-службы прокуратуры Владимирской области сообщает, что приказ об указанной выплате был подписан от имени ранее уволенного руководителя предприятия. В действительности же он данного документа не касался.Таким образом были похищены 150 000 рублей.По результатам материалов СУ УМВД по г. Владимиру возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения»).Фото: pxfuel.com