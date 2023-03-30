Во Владимире вынесен приговор бывшему замгубернатору Роману Годунину по делу о Рпенском...

Во Владимире вынесен приговор бывшему замгубернатору Роману Годунину по делу о Рпенском проезде.Октябрьским райсудом он признан виновным по статье "Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции", а бывший гендиректор ГУП «ДСУ № 3» Роман Головин - по статье "Ограничение конкуренции, с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере".Установлено, что в ноябре 2020 года для участия в аукционе на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» заявилась иногородняя строительная фирма. Но Годунин вынудил «ДСУ № 3» к участию в аукционе.А именно через подчиненных и подконтрольных ему лиц оказывал давление на руководителей иногороднего конкурента. А не добившись успеха, через подконтрольного ему директора «ДСУ № 3» заключил с фирмой-конкурентом ограничивающее конкуренцию соглашение (картель). Что запрещено антимонопольным законодательством, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате, конкуренты на аукционе не стали снижать цену контракта, что обеспечило победу «ДСУ № 3». Которое должно было в дальнейшем заключить договоры субподряда с намеренно проигравшей стороной.В итоге, «ДСУ № 3» получило противозаконным путем более 2 млрд рублей.Приговор:Роману Годунину - штраф в размере 200 тыс рублей,Роману Головину - штраф в размере 150 тыс рублей.Фото ГТРК "Владимир"