С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183261 владимирца.

Во Владимирской области 30 марта выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Петушинском, Кольчугинском, Вязниковском и Суздальском, по 2 - в Александровском, Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Меленковском, Судогодском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183261 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50726 заболевших во Владимире, 21731 - в Ковровском районе и 19881 - в Муроме.