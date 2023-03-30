Во Владимирской области ищут родственников летчика, погибшего во Время Отечественной войны. Поиски...

Во Владимирской области ищут родственников летчика, погибшего во Время Отечественной войны.Поиски привели в Судогду. Челябинские поисковики ищут родных нашего земляка лётчика Леонида Каюрова.С этой просьбой они обратились в редакцию программы "Вести-Владимир".Леонид Иванович Каюров родился 20 апреля 1924-ого года. Он был курсантом- штурманом Челябинской военной авиационной школы штурманов и стрелков-радистов. 20-летний лётчик Леонид Каюров погиб во время учебного полёта, севернее Златоуста, на хребте Малый Таганай. Известно, что семья бойца жила в столице на Чистых прудах. Отец лётчика - Иван Акимович Каюров - уроженец Судогды, родился в 1891-ом. Мать- Каюрова Прасковья Павловна - родилась в кольчугинском селе Коробовщина.Известно, что у лётчика был и родной брат Борис.Если у вас есть информация о близких бойца, звоните в нашу редакцию по номеру 32-26-45 или по телефону поисковиков. Он указан на экране.(телефон поисковиков г. Челябинска - 8-903-089-75-79)