Александр Авдеев отчитался перед депутатами Заксобрания Владимирской области о работе за 2022 год.

Александр Авдеев отчитался перед депутатами Заксобрания Владимирской области о работе за 2022 год. Одним из приоритетных направлений работы Белого дома стала поддержка АПК и пищевой промышленности. На эти цели власти выделили 1,7 млрд рублей.В целом годовой прирост составил около 1%. Более весомый результат продемонстрирован в разрезе фермерских хозяйств - 8%. Регион полностью обеспечивает себя молоком - за год произведено 470 тонн. Увеличилось производство безалкогольных напитков, мяса, полуфабрикатов, сыров, хлеба, переработка овощей и кофе. Экспорт владимирской продукции вырос на 43%.Отдельного внимания заслуживает техническое перевооружение отрасли. За 2022 год сельхозпредприятия закупили 324 единицы техники (+13%).