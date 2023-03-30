Во Владимирской области начался разлив рек. Крупные реки региона еще как минимум наполовину...

Во Владимирской области начался разлив рек.Крупные реки региона еще как минимум наполовину скованы льдом. На малых уже начался стремительный разлив. Пока он - на уровне средних многолетних значений, но ситуация может измениться в любой момент. Как большая вода берет свое, увидела Дарья Давыдова.Был мост... и нет моста. Это Колокша очнулась после зимы и потянулась вверх где-то на полтора метра. Вот-вот поплывут картонные "заборы" и "бетон".Андрей Рыбкин, глава администрации МО Воршинское:- Предполагаем, что день, два, три, наверное, ситуация войдет в штатный режим. А так, конечно, разливалась она и больше. Если мы стоим вот на этом месте, на триста-четыреста метров вода уходила выше.На том берегу - три деревни и восемьдесят человек, но по этой дороге местные ездят разве что за песком... Барьерную гору растащат еще до большого разлива, жалуются чиновники.Другим путем пока будут ездить и жители деревни Юрино. Здесь мост залило по парапет.Дарья Давыдова:- Под водой уже не видно отбойников, которые разделяют проезжую часть и тротуар. То есть трактор или пожарная машина еще проедут, а легковым и внедорожникам, пусть даже самым проходимым, рисковать уже не стоит.Всего в регионе подтоплены пять низководных мостов и три участка автодорог. Разведку ведут беспилотники МЧС.Евгений Безножкин, инженер группы БПЛА ГУ МЧС по Владимирской области:- Чисто технически мы можем охватить радиус в три километра. Летаем стараемся полтора-два километра, не больше.Улица в Собинке теперь в прямом смысле Клязьменская. Как к себе домой река зашла в огороды. Ирина держит лодки наготове. Поменьше, чтобы сплавляться до курятника, побольше - на случай, если затопит подъезд к дому.Ирина, жительница г. Собинка:- В прошлом году у нас было на ступенечке здесь. Здесь доски положили, отсюда уезжали на машине. В принципе, можно было проехать. А так лодка есть... Просто уйти отсюда? Куда? Здесь собака, куры.В Судогде лед сейчас - только в ледовом дворце. Река бурлит и набирает силу... Сергей Евграфов говорит, в прошлом году в это время к мерной линейке еще можно было подойти...Сергей Евграфов, замначальника Судогодского пожарно-спасательного отряда:- Сейчас у нас по уровню линейки 190 см.- Это много?- Это у нас запас 20 сантиметров до неблагоприятных явлений. До опасных у нас остается порядка 80 сантиметров. То есть при уровне 270 см у нас идет подтопление домов выше фундаментов.Вода бежит по жилым кварталам. В береговой зоне затоплены уже полсотни приусадебных участков. Галина сетует: воды будет море... памятку от спасателей женщина знает наизусть.Галина Карпова, жительница г. Судогда:- Ну естественно. Каждый год и я, и мои родители переносили из подвалов в другое место // заготовки, все такое...- Сейчас как в подвале?- Вода.Обутые до лопаток, водные каналы судогодцы переходят вброд, форсируют на велосипедах. На свой страх и риск открыли навигацию. Хотя это запрещено. Судогда сейчас местами в глубину уже четыре метра. И это она еще понемногу уходит в Клязьму. Когда старшая сестра выйдет из берегов, бежать воде будет некуда.Вадим Лобастов, начальник управления ГО и защиты населения ГУ МЧС по Владимирской области:- В настоящее время также организован контроль и взаимодействие с Клязьминским водохранилищем. Пока спуск воды там происходит в штатном режиме.Пока половодье предсказуемо. Вода - на уровне средних многолетних значений. Вскрытие крупных рек ожидается до середины апреля. Усугубить ситуацию могут дожди, которые зарядят до конца недели.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.