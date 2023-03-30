Во Владимирской области новая любовница украла у мужчины крупную сумму денег. В середине февраля в...

Во Владимирской области новая любовница украла у мужчины крупную сумму денег.В середине февраля в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» с заявлением о хищении банковской карты и 350 000 рублей с нее, обратился 43-летний местный житель.Он подозревал в краже свою 42-летнюю сожительницу, с которой сошелся совсем недавно.Было установлено, что женщина получила эти деньги через терминал в супермаркете, в чем фигурантка призналась. И пояснила, что пин-код увидела и запомнила, когда мужчина оплачивал покупки. И пока он спал, взяла карту себе.Женщина потратила деньги на покупку дорогого мобильного телефона и одежды, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».Фото https://www.pxfuel.com/en