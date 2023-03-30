Во Владимирской области подтверждено ещё 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ...

Во Владимирской области подтверждено ещё 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие сутки (30 марта 2023 года) зафиксировано:19 сл. в городе Владимире;11 сл. в Гусь-Хрустальном районе;9 сл. в Муромском районе;8 сл. в Ковровском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Вязниковском районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 261 случаев заболевания коронавирусом.Фото: ГТРК «Владимир»