Во Владимирской области родители сдали ЕГЭ вместе с детьми.
В рамках всероссийской акции Сдаем...
Во Владимирской области родители сдали ЕГЭ вместе с детьми.
В рамках всероссийской акции "Сдаем вместе" родители учеников Первой Меленковской школы проверили свои знания по русскому языку в формате ЕГЭ.
С работой справились все. Эту акцию федеральная служба по надзору в сфере образования и наук проводит уже в седьмой раз. Главная цель - снизить напряженность при подготовке к выпускным экзаменам, а также улучшить отношения родителей и детей в этот период..