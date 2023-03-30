Во Владимирской области родители сдали ЕГЭ вместе с детьми. В рамках всероссийской акции Сдаем...

Во Владимирской области родители сдали ЕГЭ вместе с детьми.В рамках всероссийской акции "Сдаем вместе" родители учеников Первой Меленковской школы проверили свои знания по русскому языку в формате ЕГЭ.С работой справились все. Эту акцию федеральная служба по надзору в сфере образования и наук проводит уже в седьмой раз. Главная цель - снизить напряженность при подготовке к выпускным экзаменам, а также улучшить отношения родителей и детей в этот период..