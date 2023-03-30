Во Владимирской области школьники приняли участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности....

Во Владимирской области школьники приняли участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности.Олимпиада для учащихся 1-9 классов подскажет ответы на вопросы о том, как распоряжаться карманными деньгами, не нарваться на мошенников, планировать свои покупки и откладывать средства - сообщает Министерство образования и молодежной политики.Она проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке Банка России, МинФина и Минэкономразвития.Для участия нужно зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru. Олимпиада завершится уже завтра. Поэтому поторопитесь!