Более 1,5 млрд рублей перечислены в рамках полисов о страховании жизни, миллиард по ОСАГО, а ещё 500 млрд рублей - по КАСКО.

В 2022 году во Владимирской области страховщики выплатили клиентам 3,5 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей перечислены в рамках полисов о страховании жизни, миллиард по ОСАГО, а ещё 500 млрд рублей - по КАСКО.«С 1 апреля 2023 года страховщики должны будут предоставлять гражданам данные о всех видах добровольных страховок. Документ будет содержать сведения об основных условиях. Он поможет владимирцам принимать осознанное решение о покупке полиса, защитит от навязывания допуслуг и позволит сравнить цены у нескольких компаний», — подчеркнул заместитель управляющего реготделением Банка России Александр Хлысталов, говоря об изменениях в отрасли.Добавим, что в прошлом году 25% жителей региона оформили ОСАГО, а каждый шестой застраховал своё имущество.