В этом году в Вязниках состоится юбилейный Всероссийский Фатьяновский праздник.

В этом году в Вязниках состоится юбилейный Всероссийский Фатьяновский праздник. В 50-й раз в парке имени известного поэта, уроженца Вязников Алексея Фатьянова будут звучать любимые песни и стихи.В юбилейном году традиционные произведения отечественной культуры сольются с современной лирикой. На «солнечную поляночку» пригласят авторов из ДНР и ЛНР.«В программе праздника - «Встреча поэтов России», литературный марафон «Пегас над городом», концерты в микрорайонах города и населённых пунктах района, фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй». Гала-концерт по традиции состоится на обновлённой «Солнечной поляночке» в Фатьяновском парке. Будет интересно и знаково!» - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.