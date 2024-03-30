Администрацией Владимира проводится работа по разработке регламента для использования...

Администрацией Владимира проводится работа по разработке регламента для использования электротранспорта.Как отмечают в пресс-службе администрации Владимира, с приходом весны и хорошей погоды использование электросамокатов становится все более популярным. Это прекрасный способ быстро и с комфортом перемещаться по городу.В последние годы они востребованы не только для развлечения, но и для полноценного перемещения из точки A в точку B.“Электросамокаты можно приобрести самостоятельно – это будет частной собственностью, но зачастую их предоставляют в аренду компании, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Наш город - не исключение, и жители используют для передвижения по городу не только свои электросамокаты, но и те, которые предоставляют в аренду индивидуальные предприниматели. Они расположены на территории города…” - поясняют в администрации.По поручению главы города в данный момент проводится работа по разработке регламента для использования электротранспорта, который на федеральном уровне признан "официальным транспортным средством для передвижения".Сообщается, что прорабатываются вопросы по созданию инфраструктуры и парковки для электросамокатов, а также аналогичных транспортных средств на территории Владимира.Фото: https://t.me/VladimirAdministration