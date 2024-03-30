До 15 февраля 2025 года во Владимирской области следует заменить 536 лифтов. В Фонде капитального...

До 15 февраля 2025 года во Владимирской области следует заменить 536 лифтов.В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области обсудили вопрос замены лифтового оборудования, срок эксплуатации которого истекает в феврале 2025 года.Об этом сообщает пресс-служба Управления массовых коммуникаций Администрации Губернатора области.Уточняется, что в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, все лифты с истекшим назначенным сроком службы (25 лет) должны быть заменены до 15 февраля 2025 года.После этой даты эксплуатирование таких лифтов запрещено.Во Владимирской области следует заменить 536 лифтов, в том числе в домах, оплачивающих взносы на счёт регионального оператора – 403 лифта, а в домах, копящих взносы на специальных счетах – 133.Сообщается, что деньги на замену тех самых 403 лифтов ранее собирались на спецсчетах и перешли в «котёл» к региональному оператору.Всего с 2014 по 2023 год региональный оператор заменил 1004 лифта в 348 многоквартирных домах.Ещё 371 лифт заменён в 163 домах, который копили взносы на капремонт на специальных счетах.Учитывая, что многие дома из-за отсутствия средств на спецсчетах не смогли самостоятельно заменить лифты и перешли в «котёл», у регионального оператора сложилась значительная финансовая нагрузка - 1,2 млрд рублей.Для оказания содействия в замене указанных лифтов Губернатор Александр Авдеев принял решение выделить из областного бюджета на софинансирование мероприятий более 1 млрд рублей, в том числе в 2024 году – 241,7 млн рублей, с 2025 по 2029 годы – по 163,7 млн рублей ежегодно.Постановлением Правительства Владимирской области (от 08.12.2023 № 905) утверждена соответствующая программа, предусматривающая замену лифтов в 2024 году с рассрочкой оплаты выполненных работ на 5 лет.Источники финансирования: 80 процентов – областной бюджет, 20 процентов – средства собственников помещений (взносы на капитальный ремонт).«Опасения вызывает процесс замены лифтового оборудования в тех домах, которые собирают взносы на спецсчетах и ещё не перешли в «котёл». Собственникам помещений в таких многоквартирных домах необходимо самостоятельно обеспечить замену лифтов до 15 февраля 2025 года. По истечению этого срока специализированными аккредитованными организациями эксплуатация лифтов будет запрещена. Ответственность за остановку лифтов в таком случае возлагается на собственников помещений, не принявших своевременных исчерпывающих мер по замене лифтов. И вариантов для собственников помещений в домах-«спецсчётниках» только два: в срочном порядке заключать с лифтовыми подрядными организациями договор на замену лифтов на условия рассрочки оплаты выполненных работ или переходить на счёт регионального оператора. Но ещё у нас есть дома, которые просто «затаились» и ждут, видимо, что всё решится само собой. Так вот – не решится. И здесь мы просим помощи общественников в донесении этой информации до жителей таких домов, потому что у них все шансы остаться без работающих лифтов в феврале следующего года», – прокомментировал особо болезненный вопрос генеральный директор Фонда капремонта Сергей Маевский.Фото: Архив ГТРК «Владимир»