Город Владимир останется без Ван Гога и Дали
Дело в том, что во Владимире власти решили снести дом...
Город Владимир останется без Ван Гога и Дали
Дело в том, что во Владимире власти решили снести дом с полюбившимся горожанам (и туристам) изображением Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали, которые сдувают осеннюю листву.
Мэрия заказала демонтаж заброшенного здания, которое расписал популярный стрит-арт художник Мишкин.
Двухэтажке на улице Погодина, 2 «А» около 70 лет. После расселения в середине 2000-х годов дом пустовал, а в 2019-ом в нем произошел пожар.
В 2024 году его всё же решили снести. Как стало известно, на работы выделяют около 700 тысяч рублей. С контрактом можно ознакомиться на официальном сайте госзакупок:
«… Строительный объем здания — 1042 м3. Общая площадь — 221,6 м2».
Подрядчика для сноса должны выбрать 18 апреля этого года. У компании будет месяц (30 дней), чтобы разобрать двухэтажку и утилизировать остатки здания.
Фото: Наталья Маркова
Читайте также:
История «Хранителя», покорившего сердца жителей Владимира
Когда во Владимире отреставрируют монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору?
Декоратор из Владимира рассказала о том, как искусство ленд-арта вдохновляет россиян
Художница из Владимира расписала 890 квадратных метров, преображая дома и пространства региона