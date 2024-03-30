Город Владимир останется без Ван Гога и Дали Дело в том, что во Владимире власти решили снести дом...

Город Владимир останется без Ван Гога и ДалиДело в том, что во Владимире власти решили снести дом с полюбившимся горожанам (и туристам) изображением Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали, которые сдувают осеннюю листву.Мэрия заказала демонтаж заброшенного здания, которое расписал популярный стрит-арт художник Мишкин.Двухэтажке на улице Погодина, 2 «А» около 70 лет. После расселения в середине 2000-х годов дом пустовал, а в 2019-ом в нем произошел пожар.В 2024 году его всё же решили снести. Как стало известно, на работы выделяют около 700 тысяч рублей. С контрактом можно ознакомиться на официальном сайте госзакупок:«… Строительный объем здания — 1042 м3. Общая площадь — 221,6 м2».Подрядчика для сноса должны выбрать 18 апреля этого года. У компании будет месяц (30 дней), чтобы разобрать двухэтажку и утилизировать остатки здания.Фото: Наталья МарковаЧитайте также:История «Хранителя», покорившего сердца жителей ВладимираКогда во Владимире отреставрируют монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору?Декоратор из Владимира рассказала о том, как искусство ленд-арта вдохновляет россиянХудожница из Владимира расписала 890 квадратных метров, преображая дома и пространства региона