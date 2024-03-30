Какие полезные продукты следует включить в свой рацион владимирцам для улучшения работы...

Какие полезные продукты следует включить в свой рацион владимирцам для улучшения работы печени?Ежегодно в апреле (19-го числа) во всем мире население нашей планеты отмечает День печени. Это самый многофункциональный орган, который "исполняет" более 500 жизненно важных операций: очищение крови от токсинов, регулирование уровня сахара, производство белков, обмен веществ и многое другое.При этом печень называют «молчаливым органом» – она не болит и до последнего не «предупреждает» человека о наличии серьезных проблем.К ухудшению работы органа могут привести как генетические заболевания и вирусные гепатиты, так и вредные привычки, а также малоподвижный образ жизни.Печень на 80% состоит из клеток гепатоцитов – они обладают высоким метаболизмом и способностью к регенерации при повреждении. Но неправильное питание, стрессы, лекарства и алкоголь приводят к нарушениям работы важного органа.Выбирая для каждодневного рациона полезные продукты, можно помочь пищеварительной системе и печени выполнять свои функции в полную силу.Специалисты предлагают обратить внимание на следующие продукты для здоровья печени:1. СвеклаЭтот овощ богат витаминами А, группы В (В1, В2, В6, фолиевой кислотой) и фосфором, которые служат строительным материалом для клеток печени. Клетчатка стимулирует желчевыводящие пути.2. ТыкваВ мякоти этих плодов содержатся витамин А (каротиноиды), фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты Омега 3–6. Эти вещества обладают гепатопротекторным свойством – участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов, обмене холестерина, препятствуют окислению липидов в клеточной мембране. Клетчатка из тыквы оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.3. ЯгодыВишня, малина и клюква. В ягодах красного цвета высокое содержание каротина (витамина А), аскорбиновой кислоты и пищевых волокон (пектины, клетчатка). Все эти вещества стимулируют рост и регенерацию гепатоцитов при повреждении печени в результате таких заболеваний, как вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени, жировой гепатоз.4. КуркумаПряность содержит эфирные масла и вещество куркумин, известный своими лечебными свойствами. Его антиоксидантное и противовоспалительное действия защищают гепатоциты от токсинов, снижая степень окисления липидов, или так называемый окислительный стресс.5. Зеленый чайЗеленый чай снижает уровень общего холестерина и «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности, что помогает в профилактике жирового перерождения печени (гепатоза) и атеросклероза.Берегите свою печень и будьте здоровы!По материалам сайта "Здоровое питание» (https://здоровое-питание.рф)Фото: freepik.com Кадры овощей: Fusion Brain, платформа для генерации изображений