На жителей Москвы заведены уголовные дела.

Как сообщила прокуратура Владимирской области, трое жителей Москвы были приговорены к наказанию за ограбление предприятия в Муроме, в результате которого было похищено имущество на сумму 400 миллионов рублей.Сообщается, что преступление было совершено в 2019 году, когда злоумышленники проникли на территорию завода, обойдя охрану, и отправились на склад, откуда похитили компьютеры и макеты оружия. После расследования уголовное дело на двоих москвичей возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), третьему – по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), после чего суд вынес приговор: двое осужденных были приговорены к длительным срокам колонии строгого режима, а третьего приговорили к принудительным работам. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.