Через суд жителя Александрова, болеющего туберкулезом, отправят на принудительное лечение.

Житель Александрова, страдающий туберкулезом, был направлен на принудительное лечение по решению суда. 30 марта об жтом сообщила прокуратура региона.Мужчина в возрасте 52 лет был признан переносчиком заразной формы заболевания и состоял на учете в тубдиспансере местной больницы. Однако он уклонялся от необходимого лечения, что вынудило прокуроров обратиться в суд с требованием госпитализации в принудительном порядке. Суд удовлетворил просьбу и принял решение о госпитализации больного.