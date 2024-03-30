52-летнего больного заразной формой туберкулеза александровца принудительно отправили на лечение. Мужчина уклонялся от этого, тем самым подвергая опасности окружающих, рассказали в

52-летнего больного заразной формой туберкулеза александровца принудительно отправили на лечение. Мужчина уклонялся от этого, тем самым подвергая опасности окружающих, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Александровец состоит на учете в противотуберкулезном диспансерном отделении местной районной больницы. Туберкулез чаще всего передается воздушно-капельным путем, это заболевание опасно как для больного, так и для других. Туберкулез приводит к смерти, если