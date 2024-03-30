В Александрове онкобольной через суд добивался возврата денег за социальные...

В Александрове онкобольной через суд добивался возврата денег за социальные лекарства.Александровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению местного жителя о нарушениях законодательства о льготном лекарственном обеспечении.Выяснилось, что заявитель - инвалид III группы. Мужчина страдает онкологическим заболеванием, и по жизненным показаниям ему назначен дорогостоящий лекарственный препарат, который он вправе получать бесплатно.«… Однако органами системы здравоохранения региона пациент лекарством своевременно не обеспечен: медицинским учреждением не приняты меры по выписке рецептов и обеспечению лекарственным препаратом в условиях дневного стационара, а региональным Минздравом не организованы соответствующие закупочные мероприятия...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление об обязании медицинского учреждения и регионального минздрава обеспечить пациента лекарством, а также возместить затраты на его приобретение.Требования прокурора судом были удовлетворены. В данный момент исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.Фото: freepik.com