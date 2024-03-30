В Александрове у нетрезвого водителя был конфискован Мерседес в доход государства. Как рассказали...

В Александрове у нетрезвого водителя был конфискован Мерседес в доход государства.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сел за руль своего «Mercedes-benz» и у дома № 20 по улице Речной был задержан сотрудниками ДПС.Уточняется, что водитель был сильно пьян. Мужчина вновь отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. И его дело попало в суд.В итоге виновному было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортными средствами на 2 года.Автомобиль «Mercedes-benz» же был конфискован в доход государства.Сообщается, что приговор суда не вступил в законную силу.Фото: freepik.com