Автомобильный парк обновили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как информирует Минздрав по Владимирскому региону, договор о получении в пользование больниц автомобилей «LADA Granta» заключили зимой этого года. В область поступило 6 автомобилей данной модели.По два в Юрьев-Польский и Золотковский госпитали и по одному в Курловскую и Меленковскую. Предоставленные автомобили будут обслуживать вызовы на дом, транспортировать биоматериалы и лекарства. Также машины будут использованы для перевоза пациентов в больницы.