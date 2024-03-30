В Кольчугинском районе собственника земельного участка обязали ликвидировать незаконные свалки...

В Кольчугинском районе собственника земельного участка обязали ликвидировать незаконные свалки строительных отходов.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям рассказали, что в ходе проведенной (еще в ноябре 2023 года) проверки на земельном участке были зафиксированы две свалки строительных отходов, состоящие из куч с грунтами неизвестного происхождения и обломков железобетонных изделий (плиты, столбы и др.), на площади 100 квадратных метров.«…Выявленные факты нарушений требований земельного законодательства, установленные ст.13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, послужили поводом для обращения в суд с соответствующим иском…» - пояснили в пресс-службе.Суд, рассмотрев материалы, принял решение, что в течение трех месяцев (со дня его вступления в законную силу) следует провести работы по очистке земельного участка сельскохозяйственного назначения от захламления.Сообщается, что в случае, если гражданином к установленному сроку работы по очистке земельного участка от захламления не будут завершены, принудительное исполнение решения суда будет возложено на службу судебных приставов.Фото: freepik.com