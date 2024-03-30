В Ковровском районе к земельному участку многодетной семьи «забыли» подвести газ. И вновь «старая»...

В Ковровском районе к земельному участку многодетной семьи «забыли» подвести газ.И вновь «старая» проблема «о главном». Ковровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку по обращению местных жителей по вопросу нарушения законодательства о предоставлении мер социальной поддержки.Выяснилось, что семья обратившихся является многодетной. И администрацией Ковровского района ей для индивидуального жилищного строительства был предоставлен земельный участок в деревне Бабенки. Но, увы, про газоснабжение «забыли».Данные нарушения фактически лишали семью возможности реально улучшить свои жилищные условия.«… По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к органу местного самоуправления устранить допущенные нарушения. Требования удовлетворены, решение исполнено...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Лишь после вмешательства прокуратуры и суда земельный участок многодетной семьи все же был подключён к сетям газоснабжения.Фото: freepik.com