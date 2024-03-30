При реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» зафиксированы многочисленные нарушения.

Летом 2023 был подписан договор между МБУ Мурома и ООО «Эко-Транс». Предполагались работы по благоустройству улицы Первомайская, которые оплатят на сумму 78 миллионов рублей.Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, заказчиком приняты итоги на сумму 61,9 миллиона рублей, остальная часть работ прекращена. В связи с условиями контракта, подрядчик в случае расторжения должен выплатить неустойку. Пени выставлены не были и, соответственно, не оплачены.Помимо этого, работы по посадке и уходу за растениями были оплачены полностью, однако проверка установила, что около 60 деревьев не были посажены. Идут процессуальные мероприятия о возбуждении уголовного дела.