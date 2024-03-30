В Муроме зафиксированы многочисленные нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская...

В Муроме зафиксированы многочисленные нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».Еще в июне 2023 года МБУ округа Муром «Благоустройство» с ООО «Эко-Транс» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Первомайской на сумму 78 млн рублей.Предусматривалась укладка брусчатки (плитки), асфальтового покрытия, озеленение территории и пр. Срок окончания работ был также зафиксирован: «до 31 октября 2023 года».В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что строительный контроль осуществляло МКУ «Муромстройзаказчик», учредителем которого является УЖКХ администрации округа Муром.Увы, своевременно работы подрядчик не выполнил, и сторонами 8 декабря 2023 года было заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта.Сообщается, что заказчиком приняты работы на сумму 61,9 млн рублей. Обязательства в оставшейся части прекращены. Претензий относительно исполнения обязательств по контракту стороны друг к другу не было.«… При этом акт о приемке выполненных работ подписан руководством ООО «Эко-Транс» лишь 12 декабря 2023 года, а руководством МБУ о. Муром «Благоустройство» и МКУ «Муромстройзаказчик» 13.12.2023, то есть позже указанного выше соглашения, которым определена сумма, подлежащая оплате… » - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Кроме того, в соответствии с условиями контракта, при его расторжении по соглашению сторон подрядчик обязан оплатить начисленную неустойку.Вместе с тем, пени за просрочку исполнения контракта (1,6 млн рублей) вопреки условиям контракта, заказчиком не выставлены, а подрядной организацией не оплачены.«… Согласно условиям контракта подрядчик обязан представить в составе исполнительной документации акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия, паспорта качества на материалы и оборудование, цветной фото-/видеоотчёт выполнения работ на объекте, журнал производства работ, гарантийный паспорт объекта. По требованию городской прокуратуры указанная исполнительная документация не представлена, её отсутствие, по условиям контракта, являлось отдельным основанием для отказа в приемке работ...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Отмечается, что работы по озеленению, включающие в себя доставку и посадку растений, уход за ними были оплачены подрядчику в полном объеме (3,7 млн рублей). Однако, осмотр территории показал, что вдоль улицы Первомайской около 60 закупленных саженцев деревьев так и не были высажены. Они складированы возле дома №4 по улице Площадь 1100-летия Мурома.Более того, представитель заказчика пояснил, что посадка деревьев на Первомайской в районе рынка и администрации округа Муром производилась сотрудниками МБУ о. Муром «Благоустройство», а не сотрудниками ООО «Эко-Транс».В данный момент материалы проверки направлены городской прокуратурой в СО по г. Муром СУ СК России по Владимирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области