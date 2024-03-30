В районные больницы Владимирской области поступили шесть новых легковых автомобилей. Об этом...

В районные больницы Владимирской области поступили шесть новых легковых автомобилей.Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Сообщается, что обновление парка автомобильной техники предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Контракт на поставку автомобилей «Лада Гранта» был заключен еще в январе этого года. Стоимость его составила около 6 млн рублей.Шесть автомобилей поступили в регион уже в феврале. Сейчас они переданы четырем медицинским организациям. Машины получили:- Юрьев-Польская ЦРБ и Золотковская РБ - по два автомобиля;- Курловская РБ и Меленковская ЦРБ – по одной машине.Уточняется, что новые санитарные автомобили будут использоваться для обслуживания вызовов на дому, транспортировки пациентов в медицинские организации, а также для доставки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов жителям отдаленных районов.На заметку: Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» направлена на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: https://t.me/region33vladimir