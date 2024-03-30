Задымление в электрощите произошло в Новоалександровской общей образовательной школе в Суздальском районе. Это произошло вечером 28 марта, рассказали в Россоюзспасе области. В 19:30 спасатели

Задымление в электрощите произошло в Новоалександровской общей образовательной школе в Суздальском районе. Это произошло вечером 28 марта, рассказали в Россоюзспасе области. В 19:30 спасатели получили сигнал о срабатывании пожарной сигнализации. Прибыв на место, пожарные узнали, что причина срабатывания сигнализации – задымление в электрощите. Охранник школы рассказал, что это случилось после включения электричества. К счастью, ничего