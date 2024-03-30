Обвалившуюся 30 марта на 269-м км трассы Р-132 «Золотое кольцо» обвалившийся асфальт восстанавливают. Пострадавший от «обильного таяния снега на полях и большого потока воды» участок находится

Обвалившуюся 30 марта на 269-м км трассы Р-132 «Золотое кольцо» обвалившийся асфальт восстанавливают. Пострадавший от «обильного таяния снега на полях и большого потока воды» участок находится в Суздальском районе у поворота на село Борисовское. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, произошел подмыв насыпи временной двухполосной объездной дороги. В итоге и случился