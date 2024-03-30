Владимирцам рассказали о пользе Зизифуса настоящего. Китайский финик им только прикидывается!...

Владимирцам рассказали о пользе Зизифуса настоящего.Китайский финик им только прикидывается! Зизифус настоящий станет героем рубрики "Во саду ли, в огороде".Этот финик решил поменять привычное африканское место жительства и вырос в Китае. Его так и назвали - Китайский финик.Но в родственники привычному финиковому дереву его записывать не надо. Хоть его плоды очень схожи. За это и прозвали фиником.На самом деле его зовут ЮЮба, Унаби, Красный финник, Чапыжник, Джида, Христов терновник, Жужуба, грудная ягода.Это интересно!Китайский финик (Зизифус настоящий) представляет собой дерево высотой от 5 м до 10 м, плодящееся мясистыми плодами яйцевидной формы. Размер ягод небольшой, до 3 – 4 см. Плоды окрашены в коричневый, кожура их гладкая и немного плотная, а мякоть сочная и очень сладкая, нежная на вкус.А вы говорите, у испанцев длинные имена! На самом деле правильно его величать - Зизифус настоящий.Так что "финик настоящий" пусть не волнуется, никто к нему в родственники не набивается. Хотя иметь такого представителя в своём семействе очень даже почётно.Почему? Сейчас вам расскажут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Зизифус для многих народов не просто ценное растение, а священный символ. О нём известно более 4000 лет. Так это, или не так, но некоторые исследователи считают, что терновый венок Христа был изготовлен из веток зизифуса. Они шипастые, за что и получили название «Христовы колючки».Мусульмане же верят, что дерево зизифуса растет и в раю, а на его листьях написаны имена всех людей, живущих на нашей планете, поэтому зизифус иногда называют «живой книгой имен». Но это легенды.А вот вам факт: В России, в селе Пшада Краснодарского края заморское дерево появилось благодаря случаю. В 2007 году китайская делегация приехала посмотреть на дольмены расположенные неподалеку от Геленджика. Буддийские монахи и убедили местного фермера посадить дерево-лекарь. Десять лет спустя здесь появилась самая большая плантация зизифуса в Европе. На территории около 8 гектаров растет порядка 10 тысяч деревьев. И они собирают толпы туристов во время цветения.Человечество научилось использовать данное растение практически полностью – не только плоды обладают ценными свойствами, но и семена, листья, корни и даже кора дерева.Плоды зизифуса содержат такие ценные вещества:аскорбиновая кислота;витамины А, В, С, b-каротин;аминокислоты;органические кислоты;тиамин;белки и жиры.Из известных минеральных веществ в финиках присутствуют следующие:цинк;медь;марганец;железо;фосфор;натрий;магний;кальций;калий.В семенах растения содержится много сахара и в меньшей степени другие компоненты. А вот кора зизифуса богата дубильными веществами, рутином и сапонинами, что делает эту часть растения очень ценной в медицине.Из передачи "Во саду ли, в огороде" Радио России ВладимирФото: https://attuale.ru/zizifus-chto-takoe-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/