Во Владимире 1 апреля стартует конкурс на доработку бренда города.
Администрация города Владимира...
Во Владимире 1 апреля стартует конкурс на доработку бренда города.
Администрация города Владимира приглашает профессиональных дизайнеров принять участие в конкурсе по доработке брендбука города Владимира. Он проводится при содействии общественного движения «Владимир будущего».
Цель конкурса — исправить недочёты разработанного брендбука и найти новые решения.
Брендбук планируется внедрять, начиная с середины 2024 года, при оформлении городских мероприятий, на рекламных конструкциях, на транспорте, в городской навигации, в сувенирной продукции и т.д.
Конкурсантами могут стать профессиональные дизайнеры на условиях добровольного и безвозмездного участия. Допускаются индивидуальные участники и команды.
Задание состоит из четырёх задач:
Логотип. Необходимо предложить косметические правки для разработанного графического знака логотипа, сохранив позу и добродушную улыбку льва, отсылки к белокаменной резьбе.
Владимир. Предложить косметические правки для текстовой части логотипа. Цель правок - сделать шрифт более открытым, читабельным.
Шрифты. Предложить два-три шрифта, которые можно использовать для заголовков и наборного текста. Обязательно - с бесплатной лицензией.
Базовые элементы. Предложить элементы айдентики на примере пяти иконок или паттернов (на усмотрение участников).
Конкурсные материалы необходимо направить на адрес электронной почты: [email protected]
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Конкурс будет проводиться с 1 по 30 апреля 2024 года.
Фото: пресс-служба администрации города Владимира