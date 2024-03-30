В Александрове онкобольному не выдали социальные лекарства.

Житель Александрова – инвалид третьей группы из-за онкологии. По жизненным показаниям ему врач назначил дорогостоящий препарат, который обязан выдаваться бесплатно в рамках социальной помощи. Медицинское учреждение не имело лекарства в наличии и не приняло меры по выписке рецепта.Как сообщает прокуратура Владимирской области, региональный Минздрав не организовал закупку препарата. По результатам проверки в суд направили иск с требованием обеспечить пострадавшего лекарством и возместить затраты. Суд заявление удовлетворил.