Во Владимирской области изменится расписание поездов в связи с ремонтом на перегоне «Чулково –...

Во Владимирской области изменится расписание поездов в связи с ремонтом на перегоне «Чулково – Гороховец».Об этом сообщается на официальном сайте Горьковской железной дороги.Плановые работы по капитальному ремонту пути перегона «Чулково – Гороховец» во Владимирской области будут вестись с 11 по 22 апреля 2024 года.В течение этого времени планируется отремонтировать 10,8 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.«… Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 11 по 22 апреля вносятся корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Москва, а также пассажирских поездов №35/36 Нижний Новгород – Москва, №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, №37/237 сообщением Нижний Новгород – Имеретинский Курорт, №138/238 Кисловодск – Нижний Новгород, №31/32 сообщением Киров – Москва, №9/10 сообщением Москва – Владивосток, №48/47 и №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург и других...» - уточняют в пресс-службе ГЖД.Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.Дополнительную информацию можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: freepik.com