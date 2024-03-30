Во Владимирской области медработники проведут диспансеризацию и профосмотры в 243 населенных...
Во Владимирской области медработники проведут диспансеризацию и профосмотры в 243 населенных пунктах.
Речь идет про апрель 2024 года. Медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 243 населенных пунктах.
Для этого, как сообщают в Минздраве Владимирской области, задействуют 31 передвижной ФАП, флюорограф, маммограф и педиатрический комплекс.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
Александровская ДРБ
https://clck.ru/39gJdo
Александровская РБ
https://clck.ru/39gJdq
https://clck.ru/39gJdr
https://clck.ru/39gJds
Вязниковская РБ
https://clck.ru/39gJdt
Гусь-Хрустальная ЦРБ
https://clck.ru/39gJdu
https://clck.ru/39gJdv
https://clck.ru/39gJdw
Гороховецкая ЦРБ
https://clck.ru/39gJdy
Камешковская ЦРБ
https://clck.ru/39gJdz
Киржачская РБ
https://clck.ru/39gJe2
Кольчугинская ЦРБ
https://clck.ru/39gJe3
Ковровская РБ
https://clck.ru/39gJe5
Меленковская ЦРБ
https://clck.ru/39gJe9
https://clck.ru/39gJeA
Муромская ЦРБ
https://clck.ru/39gJeC
https://clck.ru/39gJeD
Муромская ДРБ
https://clck.ru/39gJeF
Петушинская РБ
https://clck.ru/39gJeM
https://clck.ru/39gJeN
https://clck.ru/39gJeQ
Селивановская ЦРБ
https://clck.ru/39gJeR
Собинская РБ
https://clck.ru/39gJeS
Судогодская ЦРБ
https://clck.ru/39gJeT
https://clck.ru/39gJeW
Суздальская РБ
https://clck.ru/39gJeY
Юрьев-Польская ЦРБ
https://clck.ru/39gJeZ
https://clck.ru/39gJea
Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
https://clck.ru/39gJeb https://clck.ru/39gJec
Фото: https://t.me/depzdav33