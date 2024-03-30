Во Владимирской области медработники проведут диспансеризацию и профосмотры в 243 населенных...

Во Владимирской области медработники проведут диспансеризацию и профосмотры в 243 населенных пунктах.Речь идет про апрель 2024 года. Медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 243 населенных пунктах.Для этого, как сообщают в Минздраве Владимирской области, задействуют 31 передвижной ФАП, флюорограф, маммограф и педиатрический комплекс.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская ДРБhttps://clck.ru/39gJdoАлександровская РБhttps://clck.ru/39gJdqhttps://clck.ru/39gJdrhttps://clck.ru/39gJdsВязниковская РБhttps://clck.ru/39gJdtГусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/39gJduhttps://clck.ru/39gJdvhttps://clck.ru/39gJdwГороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/39gJdyКамешковская ЦРБhttps://clck.ru/39gJdzКиржачская РБhttps://clck.ru/39gJe2Кольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/39gJe3Ковровская РБhttps://clck.ru/39gJe5Меленковская ЦРБhttps://clck.ru/39gJe9https://clck.ru/39gJeAМуромская ЦРБhttps://clck.ru/39gJeChttps://clck.ru/39gJeDМуромская ДРБhttps://clck.ru/39gJeFПетушинская РБhttps://clck.ru/39gJeMhttps://clck.ru/39gJeNhttps://clck.ru/39gJeQСеливановская ЦРБhttps://clck.ru/39gJeRСобинская РБhttps://clck.ru/39gJeSСудогодская ЦРБhttps://clck.ru/39gJeThttps://clck.ru/39gJeWСуздальская РБhttps://clck.ru/39gJeYЮрьев-Польская ЦРБhttps://clck.ru/39gJeZhttps://clck.ru/39gJeaЦентр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/39gJeb https://clck.ru/39gJecФото: https://t.me/depzdav33