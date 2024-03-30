Во Владимирской области на Р-132 «Золотое кольцо» произошло частичное повреждение дорожного...

Во Владимирской области на Р-132 «Золотое кольцо» произошло частичное повреждение дорожного полотнаОб этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области:«… Сегодня, 30 марта 2024 года, на 269-м км федеральной автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе произошло частичное повреждение дорожного полотна. В связи с проведением восстановительных работ движение на данном участке пути затруднено. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, осуществляется регулирование транспортных потоков...»Водителям рекомендуется выбирать альтернативный путь по объездной дороге «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский».В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информируют, в свою очередь, цитируем:«… В зоне проведения капитального ремонта из-за обильного таяния снега на полях и большого потока воды произошёл подмыв насыпи временной двухполосной объездной дороги. Образовалась просадка с частичным повреждением кромки покрытия. На месте работает дорожная техника. С помощью экскаваторов и помп производится отвод воды...»Сообщается, что специалисты уже приступили к сооружению новой временной дороги на данном участке. Задействовано 10 единиц техники и 20 дорожных рабочих.Сегодня ночью ожидается перепуск и восстановление движения в оба направления в штатном режиме.Уточняется, что далее будут выполнены восстановительные работы на основной объездной дороге.Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород