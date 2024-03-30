При использовании разных методик подсчёта, дефицит школьных учителей близок к 179.

В Законодательном Собрании прошёл правительственный час 28 марта. Была поднята тема спекуляции о нехватке кадров в сфере школьного образования.Согласно сведениям, приведённым на собрании, на педагога-предметника максимальная нагрузка – 36 академических часов в неделю. При подсчёте по такой методики, на 322 школы региону не хватает 70 учителей.Если нагрузка является оптимальной, 26 занятий в неделю, то Владимирской области не достаёт 179 человек.