Во Владимирской области обновят 6 мостовых переходов Об этом информирует пресс-служба...

Во Владимирской области обновят 6 мостовых переходовОб этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Сообщается, что на автомобильных дорогах Владимирской области регионального и межмуниципального значения располагается 5 771 искусственное сооружение, в том числе 205 мостов и путепроводов.В этом году по нацпроекту продолжится капитальный ремонт мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе – самое протяжённое во Владимирской области (11 км).После ремонта жители деревень Усад и Елино смогут добираться до своих домов по обновлённому мосту.Определились подрядчики, которые выполнят ремонт мостовых переходов через реки Вахчилка и Шередарь в Киржачском районе, Шордога в Юрьев-Польском районе и Лехтовка в Меленковском районе.Работы на них также будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время проходит процедура подачи заявок на выполнение ремонта мостового перехода через реку Нергель в Петушинском районе.Кроме того, идёт определение подрядчиков на разработку проектной документации на капремонт мостов в Вязниковском районе: через ручей на 6-м км автодороги М-7 «Волга» – Сарыево – Шустово – Крутовка – Мстёра и через реку Узенка на 9-м км дороги Никологоры – Бурково – Октябрьская.Фото: freepik.com