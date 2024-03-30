Безопасность во Владимирской области усилят после теракта в «Крокусе». В течение весны будут проведены профилактические осмотры объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта,

Безопасность во Владимирской области усилят после теракта в «Крокусе». В течение весны будут проведены профилактические осмотры объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, религиозных объектов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в соцсетях. Александр Авдеев, из телеграм-канала «Авдеев о важном» Ответственные лица в организациях, учреждениях должны четко знать алгоритм реагирования в случае пожара, вооруженного нападения, иной угрожающей