Во Владимирской области появится еще одна категория льготников. Речь идет про семьи, в которых...

Во Владимирской области появится еще одна категория льготников.Речь идет про семьи, в которых дети страдают редким генетическим заболеванием — целиакией.Важно: это заболевание, связанное с непереносимостью белка глютена, нарушающей функционирование слизистой оболочки тонкой кишки.Прокурор Владимирской области Иван Грибов предложил инициативу – ввести специальные выплаты для детей с непереносимостью глютена.В нашем регионе этот редкий диагноз подтвержден у 22 детей.Таким людям ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты, содержащие глютен, иначе все может закончиться трагедией.Сообщается, что с лета 2024 года родители детей, страдающих целиакией, ежемесячно станут получать по 1 000 рублей на ребёнка.Отмечается, что мера данной социальной поддержки не будет связана c материальным положением семьи.Фото: freepik.com