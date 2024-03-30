Во Владимирской области создано 138 приёмных семей для пожилых людей. Как стало известно, во...

Во Владимирской области создано 138 приёмных семей для пожилых людей.Как стало известно, во Владимирской области успешно применяются стационарозамещающие технологии «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Персональный помощник» для инвалидов с тяжёлыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата».Об этом сообщает Министерство социальной защиты населения. К настоящему времени в регионе создано 138 таких приёмных семей, в которых проживают 160 подопечных, а также работают 300 «персональных помощников», оказывающих помощь 324 инвалидам.Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов используется для повышения качества жизни нуждающихся и профилактики социального одиночества. Напомним, впервые подобный проект заработал ещё в 2012 году.В такие семьи принимаются одинокие, одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в помощи.В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказывают, что только после обязательного обучения кандидатов в «Школе приёмной семьи», заключается трёхсторонний договор между помощником, подопечным и учреждением.Договором предусматриваются принципы формирования и расходования бюджета, определяется размер средств, который подопечный ежемесячно передаёт в бюджет приёмной семьи.Важно:Деньги, остающиеся в личном распоряжении подопечного, за вычетом средств, предназначенных для общих нужд приёмной семьи, должны составлять не менее 25 процентов от его ежемесячного дохода.Бюджет семьи расходуется на ведение общего хозяйства, питание, приобретение предметов первой необходимости, лекарственных средств, оплату жилья и коммунальных услуг, иные нужды по согласованию между помощником и подопечным.В настоящее время гражданин, организовавший приёмную семью, получает ежемесячно вознаграждение - 11 453 рубля за каждого подопечного.Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду первой группы или гражданину пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или временной посторонней помощи, размер вознаграждения составляет 14 317 рублей.А также в регионе реализуется стационарозамещающая технология «Персональный помощник». Им может стать житель Владимирской области старше 18 лет, способный помогать своему подопечному.На заметку: в обязанности помощника не входит оказание медицинской, санитарно-гигиенической помощи, консультативных, юридических, психологических услуг.При организации этой технологии комплексные центры социального обслуживания населения оказывают помощнику и инвалиду необходимую консультационную, психологическую, правовую помощь; проводится контроль и за деятельностью помощника.Уточняется, что услуга инвалидам предоставляется бесплатно. Размер вознаграждения помощнику – 7 540 рублей ежемесячно, исходя из оказания помощи 45 часов в месяц.Решившим организовать «приёмную семью» или стать «персональным помощником», следует обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.Фото: freepik.com