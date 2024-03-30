Беспилотники наблюдают за зонами возможного подтопления во Владимирской области. Таким образом 29 марта мониторились места половодья в Судогде, сообщили в пресс-службе МЧС. 25 населенных

Беспилотники наблюдают за зонами возможного подтопления во Владимирской области. Таким образом 29 марта мониторились места половодья в Судогде, сообщили в пресс-службе МЧС. 25 населенных пунктов региона могут быть затоплены, 32 – отрезаны. 50 участков автодорог, более 220 приусадебных и более 490 садовых участков также рискуют оказаться подтопленными. В регионе уже готовятся к разливу рек. Так,