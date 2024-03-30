Во Владимирскую область придёт аномальное тепло с приветом из мая. Главный специалист агентства...

Во Владимирскую область придёт аномальное тепло "с приветом" из мая.Главный специалист агентства «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала об аномальном тепле, которое ожидает россиян в самом конце марта. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.Так, 31-е марта действительно будет аномально теплым. Во Владимире (и во Владимирской области) температура воздуха днём может достигнуть +14… 16°C.«… Не исключено, что температура воздуха в ближайшее время повторит рекорд 2007 года с максимальной температурой воздуха на ВДНХ 17,2 градуса», - отметила эксперт.Специалисты Гидрометцентра России поясняют, что волны южного тепла обеспечат превышение температуры над климатической нормой в 6-7 градусов. Начало апреля также порадует владимирцев солнцем.31 марта в течение дня атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.Ветер — западный, 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха — 85%. К вечеру температура опустится до +5°C.Народный прогноз погоды на 31 марта:«Выпал снег – лето будет холодным»;«Пошёл дождь – тепло придёт не скоро»;В народе говорили: «На озеро прилетели лебеди – лето с собой принесли...»Фото: freepik.com