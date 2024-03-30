Впервые команда «Владимирские львицы» стала чемпионом Студенческой лиги РЖД по...

Впервые команда «Владимирские львицы» стала чемпионом Студенческой лиги РЖД по баскетболу.Финальные матчи женских команд в студенческом баскетболе славятся непредсказуемостью и эмоциональностью.Впервые владимирская команда «Владимирские львицы» стала чемпионом Студенческой лиги РЖД по баскетболу.Решающие соревнования прошли накануне (29 марта) в Суздаль-арене, на которой наши разгромили екатеринбургскую команду «УрФУ Сима-Ленд» со счетом 72:54.В символическую пятерку турнира вошли Анастасия Рыкова (ГУТИД), Анастасия Чекарева (УрФУ Сима-Ленд), Анастасия Филиогло (РУС «ГЦОЛИФК»), Елена Баженова (УрФУ Сима-Ленд) и наша Светлана Розанова («Владимирские львицы»).Фото: пресс-служба Министерства спорта Владимирской области