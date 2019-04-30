Восьмилетний маленький мальчик спас старшую сестру от мужчины, который попытался угнать их автомобиль. Видеозапись случившегося появилась в Сети.
Восьмилетний маленький мальчик спас старшую сестру от мужчины, который попытался угнать их автомобиль. Видеозапись случившегося появилась в Сети.
Инцидент произошел 25 апреля в американском штате Огайо. Родственница двоих детей вышла из машины и оставила дверь открытой. Злоумышленник запрыгнул в автомобиль и нажал на газ.
В тот момент в машине находились двое детей. Мальчик сумел быстро вытолкнул свою старшую сестру из машины, после чего выпрыгнул сам. Дети не пострадали, уточняет .
Позднее полицейским удалось задержать преступника. Сейчас ему избирают меру пресечения.