Восьмилетний маленький мальчик спас старшую сестру от мужчины, который попытался угнать их автомобиль. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

Восьмилетний маленький мальчик спас старшую сестру от мужчины, который попытался угнать их автомобиль. Видеозапись случившегося появилась в Сети.Инцидент произошел 25 апреля в американском штате Огайо. Родственница двоих детей вышла из машины и оставила дверь открытой. Злоумышленник запрыгнул в автомобиль и нажал на газ.В тот момент в машине находились двое детей. Мальчик сумел быстро вытолкнул свою старшую сестру из машины, после чего выпрыгнул сам. Дети не пострадали, уточняет .Позднее полицейским удалось задержать преступника. Сейчас ему избирают меру пресечения.