Адвокат Джулиана Ассанжа подал в прокуратуру Эквадора жалобу на утечку данных своего подзащитного.

Адвокат Джулиана Ассанжа подал в прокуратуру Эквадора жалобу на утечку данных своего подзащитного.По словам Карлоса Поведы, власти республики обвинили основателя WikiLeaks в шпионаже, однако сами следили за Ассанжем в посольстве, и использовали полученную информацию в целях шантажа.Юрист выдвинул обвинения в "раскрытии данных личного характера и профессиональной тайны" в отношении 10 граждан Эквадора и подданных Испании, сообщает "Россия 24".Днем ранее отец Ассанжа назвал арест сына платой Вашингтону за содействие в получении Эквадором очередного кредита от МВФ.