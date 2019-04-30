Телеведущая поделилась с поклонниками фото в
необычном виде. Екатерина Андреева опубликовала в Instagram снимки, собравший море лестных комментариев.
Телеведущая поделилась с поклонниками фото в
необычном виде. Екатерина Андреева опубликовала в Instagram снимки, собравший море лестных комментариев.
Ведущая Первого канала посетила
Башкирский
театр оперы и балета. Оставшись под впечатлением от увиденной
премьеры оперы Атилла,
Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими
на лицо.
"Это кашмау (не путать с
кошмаром) украсит еще одну милую головку. Ох, это оказался не кокошник… А это
другое... зороастрийское...", – подписала кадры знаменитость. При этом Екатерина
Андреева напомнила подписчикам, что в основе учения Заратустры – свободный
нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний.
Однако пользователей
соцсети заинтересовала на столько история костюма и учение зороастризма,
сколько внешний вид теледивы. Подавляющее большинство комментаторов сочли его
восхитительным. Они отметили, что Екатерине Андреевой очень идет этот головной
убор.
Фолловеры пришли в
экстаз, завалив телеведущую комплиментами. "Катюшенька, вы очень красивая!!! И
чтобы ни надели, все к лицу", "Обожаю вас", "Вы прекрасны!", "Царица
Екатерина", "Клеопатра", "Роскошная женщина!", "Бесподобная!",
– высказались поклонники . Отметим, для многих остается секретом, как в свои 57 лет Екатерине Андреевой дается так хорошо выглядеть.
Ранее ведущая программы "Время" отправилась в Южно-Африканскую Республику, откуда регулярно публиковала снимки в социальных сетях. не скрывает, что любит путешествовать по диким местам.