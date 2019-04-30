Телеведущая поделилась с поклонниками фото в необычном виде. Екатерина Андреева опубликовала в Instagram снимки, собравший море лестных комментариев.

Телеведущая поделилась с поклонниками фото внеобычном виде. Екатерина Андреева опубликовала в Instagram снимки, собравший море лестных комментариев.Ведущая Первого канала посетилаБашкирскийтеатр оперы и балета. Оставшись под впечатлением от увиденнойпремьеры оперы Атилла,Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающимина лицо."Это кашмау (не путать скошмаром) украсит еще одну милую головку. Ох, это оказался не кокошник… А этодругое... зороастрийское...", – подписала кадры знаменитость. При этом ЕкатеринаАндреева напомнила подписчикам, что в основе учения Заратустры – свободныйнравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний.Однако пользователейсоцсети заинтересовала на столько история костюма и учение зороастризма,сколько внешний вид теледивы. Подавляющее большинство комментаторов сочли еговосхитительным. Они отметили, что Екатерине Андреевой очень идет этот головнойубор.Фолловеры пришли вэкстаз, завалив телеведущую комплиментами. "Катюшенька, вы очень красивая!!! Ичтобы ни надели, все к лицу", "Обожаю вас", "Вы прекрасны!", "ЦарицаЕкатерина", "Клеопатра", "Роскошная женщина!", "Бесподобная!",– высказались поклонники . Отметим, для многих остается секретом, как в свои 57 лет Екатерине Андреевой дается так хорошо выглядеть.Ранее ведущая программы "Время" отправилась в Южно-Африканскую Республику, откуда регулярно публиковала снимки в социальных сетях. не скрывает, что любит путешествовать по диким местам.