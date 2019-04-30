UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своём сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год. Согласно отчету, перевозчик и его дочерние компании понесли чистый убыток на сумму почти 22 миллиарда рублей.Кроме того, в 2018 году не были выполнены условия по кредитам. Отмечается, что компания не сможет погасить задолженность без рефинансирования.В заключении говорится: "Данные события и условия, могут вызвать сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно".